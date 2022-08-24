«Чернобровая! Личико нежное»: как выглядит 16-летняя красавица-дочка Пеговой от Орлова

Ирина Пегова приехала покорять Москву из небольшого провинциального городка Выкса Нижегородской области. Актриса сумела доказать, что она несмотря на свою внешность «взрывной хохотушки и простушки», может играть и более серьезные роли. У Ирины есть 16-летняя дочка от бывшего мужа Дмитрия Орлова.

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Будучи подростком Татьяна обладает всеми качествами, чтобы штурмовать подиум. На свежем фото со своей звездной мамой девочка предстала на курорте. Дочка Ирины Пеговой обладает запоминающейся яркой внешностью. Она по-девичьи миловидная и в будущем обещает стать ослепительной красавицей. Похоже, что у Ирины Шейк появится соперница.