«Чернобровая! Личико нежное»: как выглядит 16-летняя красавица-дочка Пеговой от Орлова

Ирина Пегова приехала покорять Москву из небольшого провинциального городка Выкса Нижегородской области. Актриса сумела доказать, что она несмотря на свою внешность «взрывной хохотушки и простушки», может играть и более серьезные роли. У Ирины есть 16-летняя дочка от бывшего мужа Дмитрия Орлова.
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Будучи подростком Татьяна обладает всеми качествами, чтобы штурмовать подиум. На свежем фото со своей звездной мамой девочка предстала на курорте. Дочка Ирины Пеговой обладает запоминающейся яркой внешностью. Она по-девичьи миловидная и в будущем обещает стать ослепительной красавицей. Похоже, что у Ирины Шейк появится соперница.
Ирина Пегова с дочкой Татьяной. Фото: личный архив
«Чернобровая! Личико нежное», «Опа! Как неожиданно, такая красавица растет», «Танюшка? Только недавно была малышкой, а уже девушка! Расцвела и похорошела», «Какая красавица», «Очень на маму свою похожа, только волосы темнее и личико более заостренное», «Ну Ирина Шейк и Наташа Водянова — держитесь! Молодежь подрастает», «Уже такая взрослая!» — писали фолловеры.