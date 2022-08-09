Через три недели: стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

Алла Пугачева еще весной заявила журналистам, что к началу учебного года вернется вместе с детьми в Россию, чтобы отправить их в гимназию. Ведь в Израиле Гарри и Лиза вынуждены были обучаться в режиме онлайн.

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Тогда Примадонне не очень поверили, уж больно таинственным казался их побег за границу в конце февраля. Однако инсайдеры, близкие к окружению Аллы Пугачевой, подтвердили эту информацию журналистам КП.