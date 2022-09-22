Через пятую точку: как Барских добьется успеха в Штатах, рассказал Шахназаров

Украинский исполнитель Николай Бортник, сделавший карьеру в России как Макси Барских, снова в центре внимания. Сменивший псевдоним на Mick Sunday артист теперь намерен покорить Америку, поэтому и взял, как считают многие, такой пространный псевдоним.

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Журналист Михаил Шахназаров не церемонится в отношении персонажей, подобных Максу Барских. И в эфире программы «Шах и мат» на YouTube он раскрыл планы артиста.