Чемпионка по боксу Наталья Рагозина потеряла отца

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина поделилась с поклонниками своим горем: ушел из жизни отец спортсменки. Наталья, которая, как известно, сейчас беременна, переживает свою утрату очень тяжело. Трагическую новость она опубликовала в соцсетях, дополнив сообщение снимками отца и трогательными словами:

«Это был светлый, веселый, добрый, сильный и всеми любимый человек. Я всегда буду помнить тебя, папуля, и любить! Нам всем будет тебя очень не хватать!»

Немедленно начали появляться комментарии: друзья и поклонники стараются, как могут, поддержать чемпионку. Не мог не посочувствовать Наталье и ее бывший муж — адвокат Сергей Жорин, сообщает издание «РИА ФАН».

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