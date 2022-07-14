«Чем старше шарлатан, тем глупее»: над Борисом Гребенщиковым посмеялся известный журналист

Недавно Борис Гребенщиков заявлял, что уже много лет живет в Лондоне. Якобы там ему удобнее заниматься творчеством. В мае он вместе с группой «Аквариум» дал концерт в Израиле, заодно проведал многих уехавших на землю обетованную российских звезд.

Тем временем журналист Михаил Дряшин считает, что в последние 10-20 лет Борис Гребенщиков смотрится настоящим «посмешищем».

«Однако, как говорят англичане, чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад. Чем старше шарлатан, тем кажется глупее… Откровенным посмешищем БГ смотрится уже лет десять-двадцать точно»,- написал Дряшин в своей колонке для «Абзаца».

Высказался обозреватель и о музыке Гребенщикова.