Чем Шатунов удивил в свое время тещу: присутствовал при родах, сам пеленал детей

Друг Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, рассказал, как певец всегда любил детей. Еще в детском доме в Оренбурге он помогал ребятам из младших групп, помогал им, чем мог. А когда стал знаменитым, часто наведывался в свой детских дом, одаривал детей подарками, сладостями, деньгами.
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Его собственные наследники были для него отдушиной, со своей женой Светланой он брал заботу о них поровну.
«Юра любил детей, присутствовал при родах и сына, и дочери — это не каждый мужчина выдержит. И весь первый год жизни ребенка вставал ночью, если малыш плакал. Менял подгузники, купал, укладывал спать», — поведал Кудряшов.
По словам Аркадия Кудряшова, Юрию Шатунову своими отцовскими навыками удалось даже впечатлить собственную тещу, которая тут же заподозрила неладное.
«Когда родился старший сын Юры, Деннис, теща приехала в роддом и удивилась тому, как лихо Юра принял сына, как запеленал его. Юра рассказывал, что она тогда с удивлением спросила: «Откуда ты умеешь это делать? Как будто-то у тебя уже есть дети», — сказал Аркадий Кудряшов.
Источник: aif.ru.