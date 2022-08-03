Чем Шатунов удивил в свое время тещу: присутствовал при родах, сам пеленал детей

Друг Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, рассказал, как певец всегда любил детей. Еще в детском доме в Оренбурге он помогал ребятам из младших групп, помогал им, чем мог. А когда стал знаменитым, часто наведывался в свой детских дом, одаривал детей подарками, сладостями, деньгами.

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Его собственные наследники были для него отдушиной, со своей женой Светланой он брал заботу о них поровну.