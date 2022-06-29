Чем на самом деле занимается Анна Асти после распада группы Artik&Asti

Анна Дзюба, также известная как Anna Asti, наконец, рассказала широкой публике, как живет и чем занимается после распада группы Artik&Asti.

«Я сейчас начала новую жизнь. Она наполнена новыми впечатлениями. Недавно мы выпустили совместную песню с Филиппом Киркоровым, и я была удивлена тем, насколько сильно он отдается работе. Впереди еще много интересных проектов, новых песен, и я погружена целиком в творчество», — заявила Анна на шоу «Худсовет» в эфире «Нового Радио».

О причинах распада группы говорят разное. Кто-то сообщает, что Дзюба зазвездилась, кто-то считает, что к конфликту привели постоянные ссоры музыкантов, третьи винили беременность Asti. Сама Анна все подробности расскажет на «Новом Радио».

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