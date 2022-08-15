Чем на самом деле Хюррем покорила султана Сулеймана

Актер объяснил поведение падишаха.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», заявил, что Хюррем для его персонажа была всегда выше всех остальных женщин.

«Если вы посмотрите на женщин того времени, то увидите, что между ними и повелителем лежит огромная дистанция. И причина его неимоверной привязанности к Хюррем лежит в том, что она считает себя равной ему и всячески пытается показать это Сулейману», — объяснил Халит в документальном фильме «Создание легенды».

Падишаху такое поведение кажется очень искренним, считает актер. Она нескучная. Говорит о себе во всеуслышание.

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