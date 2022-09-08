«Чем-то на Арнтгольц похожа!»: Жидков «слил» фото с молоденькой блондинкой, прильнувшей к нему в лифте

У Ивана Жидкова есть двое детей. Вот только мамы у них разные. Дочку Машу актеру подарила Татьяна Арнтгольц, а сына Степу - модель Лилия Соловьева. Иван часто видится с детьми и поддерживает с их мамами теплые дружеские отношения. Однако сохранить союз ни ради дочки, ни ради сына актер не смог.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Похоже, что в холостяках Иван Жидков долго не проходил. В своем микроблоге актер поделился свежим фото, на котором он позировал с юной блондинкой. Девушка так и льнула к Жидкову, который был совсем не прочь приобнять красотку. Ну а поклонники тут же разглядели сходство между спутницей актера и его бывшей женой Татьяной Арнтгольц. Обе миловидные блондинки. Вот только девушка в объятиях Жидкова значительно моложе.
Иван Жидков приобнял симпатичную блондинку в лифте. Фото: личный архив
«Чем-то на Арнтгольц похожа! Блондиночка», «Молоденькая какая», «Когда свадьба?», «Заскучал в холостяках?», «На Арнтгольц похожа, типаж такой милашки», «Лапульки», - пишут фолловеры.
Кстати, Татьяна Арнтгольц нашла свое женское счастье рядом с Марком Богатыревым. Актриса вышла замуж за звезду сериала «Кухня». И подарила ему сынишку Данилу.