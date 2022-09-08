«Чем-то на Арнтгольц похожа!»: Жидков «слил» фото с молоденькой блондинкой, прильнувшей к нему в лифте

У Ивана Жидкова есть двое детей. Вот только мамы у них разные. Дочку Машу актеру подарила Татьяна Арнтгольц, а сына Степу - модель Лилия Соловьева. Иван часто видится с детьми и поддерживает с их мамами теплые дружеские отношения. Однако сохранить союз ни ради дочки, ни ради сына актер не смог.

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Похоже, что в холостяках Иван Жидков долго не проходил. В своем микроблоге актер поделился свежим фото, на котором он позировал с юной блондинкой. Девушка так и льнула к Жидкову, который был совсем не прочь приобнять красотку. Ну а поклонники тут же разглядели сходство между спутницей актера и его бывшей женой Татьяной Арнтгольц. Обе миловидные блондинки. Вот только девушка в объятиях Жидкова значительно моложе.