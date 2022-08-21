«Чем гордишься?»: исхудавшая до неузнаваемости Бузова ужаснула выпирающими ребрами

Ольга Бузова блеснула фигурой на людях.
Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольгу Бузову периодически обвиняют в лишнем весе. Вот и блогер Лена Миро, увидев артистку в Сочи в купальнике, прошлась по ее фигуре, решив, что она слишком полная.

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«Окружив себя конями, Оленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у нее жирненькое и без груди», — написала в своем ЖЖ Миро.

Однако Ольга Бузова смогла ответить достойно, обнародовав в Сети кадр, на котором она выглядит просто неузнаваемо худой – с выпирающими ребрами. Одни пользователи Сети восхитились стройностью знаменитости, а другие ужаснулись ее виду.

«Оля, слишком худая. Чем гордишься?», «Худющая стала, покушай», «Боже, ребра как торчат, накормить хочется», - пишут фолловеры.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

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