«Чем гордишься?»: исхудавшая до неузнаваемости Бузова ужаснула выпирающими ребрами

Ольгу Бузову периодически обвиняют в лишнем весе. Вот и блогер Лена Миро, увидев артистку в Сочи в купальнике, прошлась по ее фигуре, решив, что она слишком полная.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Окружив себя конями, Оленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у нее жирненькое и без груди», — написала в своем ЖЖ Миро.

Однако Ольга Бузова смогла ответить достойно, обнародовав в Сети кадр, на котором она выглядит просто неузнаваемо худой – с выпирающими ребрами. Одни пользователи Сети восхитились стройностью знаменитости, а другие ужаснулись ее виду.