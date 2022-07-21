«Чем дольше в шоу-бизнесе, тем короче юбка»: Басков отчитал Успенскую

Николай Басков отреагировал на недавнее выступление Любови Успенской в Санкт-Петербурге, во время которого она успела сменить три платья. Певец не оценил наряды королевы шансона, которые были один короче другого.

«Чем дольше в шоу-бизнесе, тем короче юбка!» — язвительно заявил артист, увидев образы 68-летней коллеги.

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Впрочем, слова Баскова Успенскую не смутили. По информации портала PROZVEZD, Любовь Залмановна пообещала и дальше экспериментировать с провокационными аутфитами.

Ранее Успенскую раскритиковала Лена Миро. Блогерша призвала звезду одеваться скромнее.