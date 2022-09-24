Чем бы дитя не тешилось: Юлия Михалкова встала на четвереньки под столом

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова, прославившаяся благодаря шоу «Уральские пельмени», активно ведет свои соцсети. Звезда рассказывает не только о своей работе и экологических проектах, но и постит различные фото.
На этот раз красотка забралась под стол в гостинице и встала на четвереньки. Позируя фотографу, она приняла еще более удобную позу, положив подбородок на руку. Что этим хотела донести красотка, неизвестно, но людям задумка понравилась.
«Милашка», «Застряла под столом», «Юленька супер, красавица», - комментируют фолловеры.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети