Чем бы дитя не тешилось: Юлия Михалкова встала на четвереньки под столом

Актриса, телеведущая Юлия Михалкова, прославившаяся благодаря шоу «Уральские пельмени», активно ведет свои соцсети. Звезда рассказывает не только о своей работе и экологических проектах, но и постит различные фото.

На этот раз красотка забралась под стол в гостинице и встала на четвереньки. Позируя фотографу, она приняла еще более удобную позу, положив подбородок на руку. Что этим хотела донести красотка, неизвестно, но людям задумка понравилась.