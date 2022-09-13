«Чем дальше — тем смешнее»: Нетребко в наряде в русском стиле устроила веселые посиделки с подругами дома в Вене

В соцсети Анна выложила кадры, на которых предстала в своей квартире. Она оделась в брюки клеш цвета вишни и рубашку с узором в русском народном стиле.

Певица не только угостила своих гостей разными блюдами, так как любит готовить, но и устроила игры. Ей удалось весело провести время с подругами.

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