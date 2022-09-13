«Чем дальше — тем смешнее»: Нетребко в наряде в русском стиле устроила веселые посиделки с подругами дома в Вене

Оперная дива решила сыграть с подругами в увлекательную игру. В это время ее муж Юсиф Эйвазов приехал в Россию с концертами.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что в этом году у нее было гораздо меньше концертов. Примечательно, что некоторые театры еще весной перестали с ней работать. Однако потом она вернулась на сцену. Летом целый месяц артистка находилась в Италии, где давала концерты.

Также Анна недавно отдохнула с семьей в Турции. А вот в Германии она выступила с мужем Юсифом Эйвазовым. Ближе к своему дню рождения певица вернулась домой в Вену. Она успела погулять по парку «Шлосс» и скупила цветы для своей квартиры в магазине. Одна певица остается редко, поэтому она собрала дома подруг, когда муж уехал на открытие сезона в Большом театре в Россию.

В соцсети Анна выложила кадры, на которых предстала в своей квартире. Она оделась в брюки клеш цвета вишни и рубашку с узором в русском народном стиле.

Певица не только угостила своих гостей разными блюдами, так как любит готовить, но и устроила игры. Ей удалось весело провести время с подругами.

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«А вы играли в игру «Отгадай знаменитость»?  Чем дальше — тем смешнее. Смех продлевает жизнь», — написала звезда.

Поклонники похвалили Нетребко за гостеприимство. «Какое отличное настроение в компании! Я посмеялась даже», «Девчонки! Просто смейтесь!», «Как это все мило», «Мои любимые веселушки!», «Какая красивая», — стали писать подписчики.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

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