«Чем будем ржавчину отмывать?»: Захарова расстроилась после сообщений об уходе популярного напитка

Официальный представитель МИД посмеялась над заявлением зарубежной компании.
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграме» посмеялась над сообщением, что популярный напиток и компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать продукцию бренда в России.

«Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!»

Напомним, что с февраля Россию покинули многие зарубежные компании. При этом сейчас, как считают эксперты, прекрасный шанс для наших производителей заявить о себе во весь голос.

Добавим, что Мария Захарова нередко делает яркие высказывания. Ее активно цитирует зарубежная пресса.

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