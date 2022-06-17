«Чем будем ржавчину отмывать?»: Захарова расстроилась после сообщений об уходе популярного напитка

Напомним, что с февраля Россию покинули многие зарубежные компании. При этом сейчас, как считают эксперты, прекрасный шанс для наших производителей заявить о себе во весь голос.

Добавим, что Мария Захарова нередко делает яркие высказывания. Ее активно цитирует зарубежная пресса.

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