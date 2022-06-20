«Чем больше красивых детей – тем лучше»: Киркоров объявил себя отцом дочери Хилькевич

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ не стал отрицать, что актриса Анна Хилькевич родила свою младшую дочь от него.
«И что плохого. Чем больше красивых людей — теми лучше. Родился ребенок. Он похож на хорошего артиста. Прекрасная, светлая, добрая новость».
Сама Анна Хилькевич в эфире программы заметила, что ей приписывали после родов наследницы будто бы она родила ребенка от Киркорова. Сама она опровергла эту информацию.
Напомним, что у Анны Хилькевич две дочери — Арианна и Мария. Их отцом является бизнесмен Артур Волков.