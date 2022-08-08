«Человеку сегодня четыре месяца»: Наталья Фриске показала подросшую дочку-пухляшку в день рождения

«Человеку сегодня четыре месяца! Вроде только вчера родила», - написала под снимком Наталья Фриске.

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Напомним, маленькая Луна родилась 8 апреля, сделав счастливой не только свою маму, но и бабушку с дедушкой. Родители покойной Жанны Фриске души не чают в хорошенькой внучке. А поклонники считают, что это Жанна Фриске в таком виде вернулась в этот мир, который покинула семь лет назад.