«Человеку сегодня четыре месяца»: Наталья Фриске показала подросшую дочку-пухляшку в день рождения

Младшей сестре ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталье было почти 36 лет, когда она впервые стала мамой.
Долгожданное материнство сделало Наталью очень счастливой. Она наслаждается каждым днем, проведенным вместе с маленькой дочкой Луной.
Восьмого августа малышке исполнилось уже четыре месяца. Наталья Фриске показала в микроблоге подросшую дочку, признавшись, что не перестает удивляться тому, как быстро летит время.
«Человеку сегодня четыре месяца! Вроде только вчера родила», - написала под снимком Наталья Фриске.
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Напомним, маленькая Луна родилась 8 апреля, сделав счастливой не только свою маму, но и бабушку с дедушкой. Родители покойной Жанны Фриске души не чают в хорошенькой внучке. А поклонники считают, что это Жанна Фриске в таком виде вернулась в этот мир, который покинула семь лет назад.