Человеку годик - именинный пирог, мама и папа рядом: Арзамасова утроила вечеринку дома для своих в честь сына Левушки

Видео с именинником Левушкой снимали прямо в его детской спаленке. Тут есть и колыбелька с мягкой периной, и пушистый коврик, на котором малыш может играть, и развивающие игрушки. Все спальню Лиза Арзамасова украсила воздушными шариками, заказав для малыша большой гелевый шар в форме единички. Ведь для Левушки это первый день рождения.

«Банальности сразу становятся мудростями, как только дело касается личного… Сын… Спасибо тебе до Неба, что выбрал нас! Спасибо!! Этот год вместил в себя столько счастья, столько важных событий! Невозможно поверить, что уже год, что еще год. С днем рождения, Левушка!! Будь счастлив бесконечно!» - отметила Лиза.