«Человека с таким раздутым эго еще надо поискать»: психолог уличила Прилучного во лжи

По мнению специалиста, актер слукавил в недавнем интервью.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Недавно Павел Прилучный дал интервью. В числе прочего звезда сериала «Мажор» заявил, что никогда не мечтал о популярности. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Психолог Лина Дианова изучила беседу и проанализировала мимику артиста. Специалист пришла к выводу, что Павел лукавил, когда отрицал мечты о славе и уверял, что не любит вести соцсети.

«В глубине души мальчик из Бердска очень хотел славы. Хотел куда-то выбиться и показать тем, с кем раньше общался, чего достиг. Человека с таким раздутым эго, как земной шар, еще надо поискать», — высказалась Лина в своем You-tube-канале.

Напомним, сейчас к Прилучному приковано максимум общественного внимания, поскольку недавно он женился во второй раз. Избранницей артиста стала коллега Зепюр Брутян.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  