«Человека с таким раздутым эго еще надо поискать»: психолог уличила Прилучного во лжи

Недавно Павел Прилучный дал интервью. В числе прочего звезда сериала «Мажор» заявил, что никогда не мечтал о популярности.

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Психолог Лина Дианова изучила беседу и проанализировала мимику артиста. Специалист пришла к выводу, что Павел лукавил, когда отрицал мечты о славе и уверял, что не любит вести соцсети.