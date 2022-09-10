«Человека с таким раздутым эго еще надо поискать»: психолог уличила Прилучного во лжи

Недавно Павел Прилучный дал интервью. В числе прочего звезда сериала «Мажор» заявил, что никогда не мечтал о популярности.
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Психолог Лина Дианова изучила беседу и проанализировала мимику артиста. Специалист пришла к выводу, что Павел лукавил, когда отрицал мечты о славе и уверял, что не любит вести соцсети.
«В глубине души мальчик из Бердска очень хотел славы. Хотел куда-то выбиться и показать тем, с кем раньше общался, чего достиг. Человека с таким раздутым эго, как земной шар, еще надо поискать», — высказалась Лина в своем You-tube-канале.
Напомним, сейчас к Прилучному приковано максимум общественного внимания, поскольку недавно он женился во второй раз. Избранницей артиста стала коллега Зепюр Брутян.