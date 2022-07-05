Человека-паука сделают геем в новом комиксе

Толерантность к сексуальным меньшинствам добралась и до Человека-паука. В пятом выпуске комикса Edge of Spider-Verse новую версию супергероя сделают геем. Его будут звать Web-Weaver («ткач паутины»), борец с преступностью наденет элегантный черно-бело-желтый костюм.

Как отметил сценарист комикса Стив Фокс в социальной сети, его персонаж не может и не должен представлять все типы геев. Конкретно этот спайдермен ощущает себя дамой, что отображено в его костюме. Кстати, в обычной жизни он работает модельером.

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Однако у нового Человека-паука будет недолгая жизнь. Как передает издание CBR, комикс Edge of Spider-Verse 2022 года рассчитан всего на пять выпусков, в каждом из которых читателям представят несколько разнообразных версий супергероя. В частности, в этом издании паучьи способности получат такие персонажи Marvel, как Крэйвен-Охотник и Черная кошка. Там будет даже тираннозавр, стреляющий паутиной. Так что гей-паук — это просто разовый эксперимент. Пока что.

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