«Человека нет»: Кудрявцева на фоне слухов о разводе с молодым мужем сделала заявление

Слухи о том, что брак Леры Кудрявцевой с молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым трещит по швам, снова усилились после того, как глава семьи не появился на дне рождения их дочки Маши.

Сама телеведущая на фоне происходящего сделала заявление у себя в микроблоге, затронув тему проживания жизни не так и не с теми людьми. Мол, от пожилых часто слышит, что сожалеют в итоге о том, что не стали слушать себя.

«Порой человек живет как в тюрьме, не позволяя себе объятий, поцелуев, криков ненависти, вообще выражения любых чувств. Есть фамилия, имя, дата рождения, даже приятная внешность, а человека нет», - написала звезда, и многие подписчики посчитали, что теледива это о своей ситуации с мужем рассказала.

Напомним, Кудрявцева значительно старше своего третьего мужа Макарова. Они поженились в 2013 году.