«Человек веселый… В разведку с ним можно было пойти»: Овсиенко поделилась воспоминаниями о Шатунове

Татьяна Овсиенко рассказала, что Юрий Шатунов отдавал себя творчеству целиком, а в повседневной жизни был душевным и теплым:

«Я в шоке. О Господи! Что можно сказать о человеке, с которым работали очень много, начиная еще с «Миража» и до последних дней, когда ездили в тур, пока возможность была. Человек замечательный, теплой души, с открытым сердцем».

Певица выразила соболезнования близким певца и добавила:

«Человек веселый, талантливо работает, на сцене отдает себя. В разведку с ним можно было пойти», — приводит слова Татьяны Овсиенко Телеканал «360».

По словам артистки, с Юрой можно было и посмеяться, пошутить, и просто помолчать, если было грустно. Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта.

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