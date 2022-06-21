«Человек в шляпе!»: Подольская в топе-бандо и мини-шортах блеснула красотой фигуры на прогулке с сыном

Наталья Подольская давно выступает на сцене и не перестает выпускать новые треки. При этом певица успевает растить двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.

Во всем ей старается помогать муж Владимир Пресняков. Недавно он отпустил жену с младшим наследником в отпуск, а сам остался в Москве с Артемием.