«Человек в шляпе!»: Подольская в топе-бандо и мини-шортах блеснула красотой фигуры на прогулке с сыном

Наталья Подольская давно выступает на сцене и не перестает выпускать новые треки. При этом певица успевает растить двоих детей: семилетнего Артемия и годовалого Ивана.
Во всем ей старается помогать муж Владимир Пресняков. Недавно он отпустил жену с младшим наследником в отпуск, а сам остался в Москве с Артемием.
Наталья проводит первый месяц лета в Турции. Она решила поселиться в новом отеле и теперь делится кадрами с курорта. С собой певица взяла множество нарядов. Она вечерами посещает вечеринки. А вот днем артистка загорает и развлекает сына.
На этот раз Подольская предстала в мини-шортах и топе-бандо от купальника. Она щеголяла по пляжу, не скрывая свои прелести.
«Человек в шапке! Это что за человек в шапке?» – умилилась звезда.
Потом певица покрасовалась с Иваном в подвесном кресле прямо на пляже. Она грациозно обнажила стройные ноги. Ранее Наталья призналась, что намерена отпуск посвятить наследнику. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну до чего хороша», «Ох, какая роскошная», «У талия просто идеальная», «Какая вы стильная», «Ваня такой миленький», «У вас маленький принц растет», «До чего вы все красивые», «Какая вы терпеливая мама», — прокомментировали пост подписчики.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды