«Человек предполагает, Господь располагает»: Брухунова — о том, какой она видит свою семью через 15 лет

Молодая жена юмориста ответила на вопросы поклонников.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: личный архив

Татьяна Брухунова провела викторину в своем личном микроблоге, ответив на вопросы своих подписчиков. Так, жену юмориста Евгения Петросяна спросили о том, какой она видит свою семью через 10–15 лет.

По словам Татьяны, она так далеко не заглядывает, стараясь не планировать наперед. Главное для Брухуновой — счастье ее близких и сынишка Ваган.

Жена Евгения Петросяна рассказа о том, какой она видит свою семью через 15 лет. Фото: личный архив

«Какой вы видите свою семью через 10–15 лет?» — спросила у жены Евгения Петросяна подписчица.

«Бессмысленно планировать и «видеть». Человек предполагает, Господь располагает. Я не настолько глупа, чтобы в нынешней реальности загадывать на столько дальний срок», — заверила Брухунова.

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