«Человек предполагает, Господь располагает»: Брухунова — о том, какой она видит свою семью через 15 лет

Татьяна Брухунова провела викторину в своем личном микроблоге, ответив на вопросы своих подписчиков. Так, жену юмориста Евгения Петросяна спросили о том, какой она видит свою семью через 10–15 лет.

По словам Татьяны, она так далеко не заглядывает, стараясь не планировать наперед. Главное для Брухуновой — счастье ее близких и сынишка Ваган.