«Человек не знает половины слов»: Собчак высмеяла бывшего Бородиной, назвав его Эллочкой Людоедкой

Бывшему мужу Ксении Бородиной, бизнесмену и блогеру Курбану Омарову, «прилетело» от Ксении Собчак. Мужчина опубликовал размышления о современной культуре в нашей стране и рассказал, что на нее идут большие деньги. Но Собчак показалось такое размышление Омарова смешным, и она не смогла промолчать.

«Эллочка Людоедка отечественного производства и в отличном от оригинала гендере, человек, который в принципе не знает половины слов, написанных в этом посте, — Курбан Омаров — выложил пост про культуру», — написала журналистка в своем Telegram.

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Блондинка поразмышляла о том, что этот пост у Омарова — заказной, ведь сам он «не может связать двух слов».