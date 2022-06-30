Человек, назвавшийся внебрачным сыном Фиделя Кастро, выдал «тайну» Пьера Нарцисса

30 июня на прощание с певцом Пьером Нарциссом приехал общественный деятель Александр Серегин, заявляющий, что он — внебрачный сын Фиделя Кастро. Мужчина привез с собой бесплатные розы, чтобы раздать поклонникам умершего артиста, и на правах друга рассказал волнующую деталь из личной жизни звезды.

«Пьер был бабник, поэтому и развелся с женой. В последнее время у него была девушка, Ксения Грин, на которой он хотел жениться. Но ее родители были против, чтобы внуки были темнокожие», — цитирует Серегина-Кастро MK.ru.

На вопрос журналистов, почему упомянутой девушки нет на прощании, мужчина ответил, что она все время плачет. Хотя, возможно, и приедет проститься с певцом.

Однако официальный представитель Пьера Нарцисса посоветовал журналистам не обращать внимания на слова Александра.

«Человек на костылях, который представляется Кастро, не имеет ничего общего с Пьером. Не слушайте его. Давайте достойно проводим музыканта», — высказался он.

Напомним, что перенесенное несколько раз прощание с выпускником «Фабрики звезд» все-таки состоялось, но не без очередного неприятного инцидента.

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