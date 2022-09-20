«Человек глуп, не образован, поет под фанеру»: Поплавская припечатала Бузову

Яна Поплавская не раз нелестно высказывалась в адрес Ольги Бузовой. Особенно актрисе не понравилось поведение поющей ведущей на VK Fest в откровенном комбинезоне с принтом под шкуру леопарда.
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Тогда звезда употребила в адрес коллеги выражение «говно не тонет». Позже она оправдалась за него в YouTube-шоу «Поясни за».
«Я не называла ее говном. Произнесла общепринятое выражение. Это было сказано в адрес тех, кто не обладает талантами, но по странной причине находится на плаву», — отметила Яна.
Поплавскую возмутило, что Бузова считает причастной себя к культуре, не имея при этом ни необходимого таланта, ни образования.
«Странно, когда человек поет под фанеру, глуп, не образован, но считает, что представляет культуру. К культуре это не имеет никакого отношения», — высказалась звезда.