«Человек глуп, не образован, поет под фанеру»: Поплавская припечатала Бузову

Яна Поплавская не раз нелестно высказывалась в адрес Ольги Бузовой. Особенно актрисе не понравилось поведение поющей ведущей на VK Fest в откровенном комбинезоне с принтом под шкуру леопарда.

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Тогда звезда употребила в адрес коллеги выражение «говно не тонет». Позже она оправдалась за него в YouTube-шоу «Поясни за».