Чехова в США повредила пятую точку, выискивая лучший ракурс для фото

Уехавшая в США Анфиса Чехова продолжает демонстрировать в соцсетях беззаботную жизнь. Артистка не ограничивает себя в путешествиях, колесит по Штатам, а эмоциями делится со своими поклонниками.
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Порой кажется, что у звезды нет секретов от фолловеров. Ведь даже травму своей ядреной пятой точки телеведущая не скрыла от общественности.
ЧП произошло в штате Аризона, куда отправилась Чехова. Место известно огромными столбчатыми кактусами, ради которых звезда сцены и сменила локацию.
В поисках лучшего ракурса для эффектных снимков артистка случайно села на колючее растение. Нелепое движение обернулось для блогерши травмами.
«Сниматься в кактусах непростая затея. Я даже на один из них умудрилась присесть, когда искала лучший ракурс для фото», — поделилась с фанатами звезда.
Известно, что Чехова перебралась в США на месяц. Звезда дала себе несколько недель, чтобы обжиться, а там — как пойдет.