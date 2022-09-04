Чехова в США повредила пятую точку, выискивая лучший ракурс для фото

Уехавшая в США Анфиса Чехова продолжает демонстрировать в соцсетях беззаботную жизнь. Артистка не ограничивает себя в путешествиях, колесит по Штатам, а эмоциями делится со своими поклонниками.

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Порой кажется, что у звезды нет секретов от фолловеров. Ведь даже травму своей ядреной пятой точки телеведущая не скрыла от общественности.

ЧП произошло в штате Аризона, куда отправилась Чехова. Место известно огромными столбчатыми кактусами, ради которых звезда сцены и сменила локацию.

В поисках лучшего ракурса для эффектных снимков артистка случайно села на колючее растение. Нелепое движение обернулось для блогерши травмами.