Чехова объяснила, почему ее сын не пойдет со всеми в школу

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что ее 10-летний сын Соломон сейчас находится в Грузии и пойдет в школу только в конце сентября. С 1 по 25 сентября, по ее словам, мальчик будет учиться дистанционно.

«Он перешел в пятый класс. Это значит, что у него теперь будут новые учителя, новые одноклассники. Мы не поменяли школу, просто сейчас сын пошел на экономическое направление», - заявила Чехова журналистам Teleprogramma.pro.

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Звезда одна воспитывает Соломона. Отец мальчика – актер Гурам Баблишвили, с которым знаменитость развелась в 2017 году.