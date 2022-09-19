«Чего вы от меня хотите?»: Маша Распутина рассказала о странностях на шоу «Аватар»

В минувшем выпуске популярного на НТВ «Шоу Аватар» раскрыли личность Белоснежки. Под этим образом скрывалась певица Маша Распутина.

Нашим журналистам артистка призналась, что ей было сложно в костюме за кулисами.

«Надевать костюм помогают человек десять, у каждого своя задача. Когда они одновременно ко мне подошли, я даже сначала испугалась. «Чего вы от меня хотите?» – говорю, - рассказала Маша Распутина Teleprogramma.pro. - А они раз-раз и за две минуты полностью меня экипировали».

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При этом певица подчеркнула, что ей очень понравилось сниматься в секретном проекте.