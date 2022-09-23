«То, чего она так хотела, случилось»: Беккужев поздравил Орлову с беременностью

В пятницу, 23 сентября, Ольга Орлова поделилась радостным событием. 44-летняя певица и телеведущая сообщила, что готовится стать мамой во второй раз.
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Одним из первых звезду поздравил главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев.
«Я Ольгу с большим удовольствием поздравляю! Она замечательная девушка, ведущая, профессионал своего дела и при этом прекрасный человек», — высказался журналист в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.
Антом отметил, что после замужества Ольга стала выглядеть очень счастливой.
«Она еще больше расцвела, стала невероятно счастливой, гармоничной. И я ей желаю счастья в материнстве, в семье. Понятно, что карьера это хорошо, у нее с карьерой все прекрасно, но я думаю, что еще большую гармонию она получает в своем семейном счастье. Это замечательно, что то, чего она так хотела, в ее жизни случилось», — подытожил Беккужев.