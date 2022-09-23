«То, чего она так хотела, случилось»: Беккужев поздравил Орлову с беременностью

Антом отметил, что после замужества Ольга стала выглядеть очень счастливой.

«Она еще больше расцвела, стала невероятно счастливой, гармоничной. И я ей желаю счастья в материнстве, в семье. Понятно, что карьера это хорошо, у нее с карьерой все прекрасно, но я думаю, что еще большую гармонию она получает в своем семейном счастье. Это замечательно, что то, чего она так хотела, в ее жизни случилось», — подытожил Беккужев.