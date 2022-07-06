А чего достигли вы в 20 лет? Загитова появилась в украшениях за 1,5 миллиона рублей

20-летняя фигуристка Алина Загитова покрасовалась в социальных сетях перед поклонниками в новом комплекте украшений из белого золота.

Больше интересных новостей о знаменитостях – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Лаконичный комплект состоял из сережек и кулона на цепочке. Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов не поленился и нашел в Сети онлайн-магазин, который предлагает эти украшения.

Оказалось, что ювелирку Загитова примерила отечественного производства марки Mercury. В свободной продаже ее можно купить чуть меньше, чем за 1,5 млн рублей.