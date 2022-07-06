А чего достигли вы в 20 лет? Загитова появилась в украшениях за 1,5 миллиона рублей

Алина Загитова примерила довольно лаконичный набор с кулоном из белого золота.
Алина Загитова.

Алина Загитова. Фото: соцсети

20-летняя фигуристка Алина Загитова покрасовалась в социальных сетях перед поклонниками в новом комплекте украшений из белого золота.

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Лаконичный комплект состоял из сережек и кулона на цепочке. Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов не поленился и нашел в Сети онлайн-магазин, который предлагает эти украшения.

Оказалось, что ювелирку Загитова примерила отечественного производства марки Mercury. В свободной продаже ее можно купить чуть меньше, чем за 1,5 млн рублей.

«Скромно и со вкусом», – похвалил Конов Загитову в своем телеграм-канале.

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