А чего достигли вы в 20 лет? Загитова появилась в украшениях за 1,5 миллиона рублей

20-летняя фигуристка Алина Загитова покрасовалась в социальных сетях перед поклонниками в новом комплекте украшений из белого золота.
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Лаконичный комплект состоял из сережек и кулона на цепочке. Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов не поленился и нашел в Сети онлайн-магазин, который предлагает эти украшения.
Оказалось, что ювелирку Загитова примерила отечественного производства марки Mercury. В свободной продаже ее можно купить чуть меньше, чем за 1,5 млн рублей.
«Скромно и со вкусом», – похвалил Конов Загитову в своем телеграм-канале.