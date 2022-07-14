Чеченский внук Пугачевой снял очки, сверкнув своими голубыми глазами

Сын бизнесмена Руслана Байсарова внешне очень похож на свою звездную маму Кристину Орбакайте. У юноши светлый оттенок волос под природный блонд, большие голубые глаза и очаровательная улыбка. В отличие от старшего брата Никиты Преснякова, чеченский внук Аллы Пугачевой старается держаться особняком от шоу-бизнеса, карьера на сцене его не интересует.

Дени вырос вдумчивым, серьезным и при этом очень добрым. Двойняшки Гарри и Лиза души не чают в Байсарове. Интересно, малыши знают о том, что этот взрослый дядечка на самом деле приходится им племянником. Еще Никита Пресняков проговорился, что двойняшкам не стали рассказывать, кто он им на самом деле, чтобы не смущать детей. Едва ли Гарри и Лиза поняли бы, откуда у них взялся такой взрослый племянник.

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