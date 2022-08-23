«Час на сценке – 7 миллионов?»: Миро узнала о гонорарах Галкина и пришла в ужас

Блогер Лена Миро прочитала про гонорары российских звезд за корпоративы. Она пришла в ужас, услышав, что Максиму Галкину платили 7 миллионов рублей, Вере Брежневой – 3 миллиона, Алле Пугачевой – 20 миллионов за одну вечеринку.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
«Ну, что такое корпоратив? Час на сценке? На тебе 7 миллионов!» - удивилась Миро в своем ЖЖ.
Блогер считает, что наши звезды явно не стоят того, чтобы за их короткое выступление люди выкладывали целые состояния.
А как считаете вы?