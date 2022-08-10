«Чарующий голос способен перевернуть сознание»: что ждет зрителей на концертах Лорак в Европе

Певица Ани Лорак официально подтвердила на своем сайте, что в этом году точно не выступит в России. Ее концерты пройдут в Чехии и Германии.

Тур звезды по городам Европы стартует в немецком городе Лемго 21 октября. Завершится там же в Германии в Дортмунде 3 ноября.

Название программы, с которой выступит Лорак – «THE BEST». На сайте певицы отмечается, что всех пришедших ждут как давно любимые, так и совершенно новые песни. Обожаемые миллионами хиты предстанут в обновленном звучании: «Зеркала», «Сопрано», «Удержи моё сердце», «Забирай рай», «Медленно», «Зажигай сердце», «Новый бывший» и другие.

«Чарующий голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя, а ее искренность не оставляет равнодушным никого, ведь ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте!», - отмечается на сайте певицы.

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Напомним, что Ани Лорак словно испарилась с февраля. При этом ее концерты в Новосибирске и Иркутске в этом году не состоятся. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные ранее билеты.