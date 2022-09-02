«Chanel воскресла?»: Боня засветилась в Дубае с сумкой, которую изрезала на камеру

Виктория Боня не на шутку удивила своих поклонников. После русофобского поступка бренда Chanel, когда в магазине Дубая отказались продавать дорогой аксессуар россиянке без бумаги с «отречением», светская львица на камеру разрезала личную сумку этой марки.

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И призвала поддержать свою акцию, что и сделали некоторые модницы.