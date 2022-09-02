«Chanel воскресла?»: Боня засветилась в Дубае с сумкой, которую изрезала на камеру

Виктория Боня не на шутку удивила своих поклонников. После русофобского поступка бренда Chanel, когда в магазине Дубая отказались продавать дорогой аксессуар россиянке без бумаги с «отречением», светская львица на камеру разрезала личную сумку этой марки.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
И призвала поддержать свою акцию, что и сделали некоторые модницы.
А теперь Виктория Боня появилась в Эмиратах, чтобы уладить дела с резидентством, сообщив об этом подписчикам. На фото, под которым звезда разместила пост, она появляется ровно с такой сумкой, что порезала весной.
«Порезанная Chanel воскресла?», «Чудесное воскрешение!», «Ай да Боня, ай да чья-то дочь!» - удивились фолловеры.