«Чахлый пушок на голове»: Пугачева нашлась за границей без парика

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела в Израиль. Примадонна поделилась в личном микроблоге свежим кадром, оказавшись за границей. Певица решила прервать молчание, после слов о «холопах и рабах». Жена шоумена Максима Галкина* поблагодарила поклонников за их любовь и поддержку, дав понять, что она помнит всех тех, кто был к ней добр.

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Примадонна прогулялась по набережной. Погода в Израиле к этому располагает. Алла Борисовна щеголяла в джинсовых шортиках, в то время, как в Москве ей бы пришлось утеплиться по погоде, даже несмотря на Бабье лето.

Многие обратили внимание на то, что Пугачева сняла парик, показав состояние своих волос. Когда-то у артистки была пышная грива, которой восхищались все без исключения. Однако сегодня Алла Борисовна редко появляется на публике без шиньона.