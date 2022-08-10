«Цензуры не было»: юбилей Рубальской обернулся скандалом

Поэтесса Лариса Рубальская отметила свой юбилей, который переносила несколько раз. На концерте выступили многие представители шоу-бизнеса, но номера всех не вошли в телеверсию. Это Алексей Глызин, Глеб Матвейчук, Игорь Наджиев, ансамбль «Непоседы».

Ранее в СМИ появились негативные комментарии артистов из-за цензуры. Однако Лариса Рубальская опровергла это.