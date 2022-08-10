«Цензуры не было»: юбилей Рубальской обернулся скандалом

Поэтесса Лариса Рубальская отметила свой юбилей, который переносила несколько раз. На концерте выступили многие представители шоу-бизнеса, но номера всех не вошли в телеверсию. Это Алексей Глызин, Глеб Матвейчук, Игорь Наджиев, ансамбль «Непоседы».
Ранее в СМИ появились негативные комментарии артистов из-за цензуры. Однако Лариса Рубальская опровергла это.
«Никакой цензуры не было. Концерт был 4,5 часа. Телевизионная версия столько времени не могла длиться. Время ограничено 1 часом 40 минутами. Все артисты выступали очень хорошо, с очень большим успехом. Все отработали замечательно. К артистам, съемочной группе, продюсерам – ни к кому никаких претензий нет», - цитирует Рубальскую «Абзац».
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Напомним, концерт к 75-летию поэтессы неоднократно переносили еще с 2020 года. Он состоялся только в январе этого.