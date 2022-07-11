Цены станут ниже: названа дата, когда подешевеет бензин

Цена бензина может стать ниже. Эксперты предполагают, что это произойдет уже через полгода.
«Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. Избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры», - отметил президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин, которого цитирует РИА Новости.
По словам эксперта, сегодня бензин не дешевеет потому, что владельцы автозаправок опасаются, что динамика оптовых цен изменится.
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«У продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать. Если это сделать, то можно спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта», – сказал Ашихмин.