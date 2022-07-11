Цены станут ниже: названа дата, когда подешевеет бензин

Цена бензина может стать ниже. Эксперты предполагают, что это произойдет уже через полгода.

«Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке. Избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры», - отметил президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин, которого цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, сегодня бензин не дешевеет потому, что владельцы автозаправок опасаются, что динамика оптовых цен изменится.