Цены на билеты повышать не стал! Галкин* сообщил о переносе концерта в Тбилиси 

Шоумен Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками, сообщив о том, что его запланированный в Грузии концерт будет перенесен. Отменять выступление муж Аллы Пугачевой не собирается.

Так юморист дал понять, что его концерт в Тбилиси состоится 11 февраля. Если кто-то все-таки передумает приходить на выступление, они смогут сдать билет и вернуть себе всю сумму.

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«Дорогие друзья, рад сообщить вам, что, несмотря на сложности, концерт в Тбилиси все же состоится. Состоится он 11 февраля. В связи с техническими проблемами он будет перенесет из Дворца спорта в Государственный тбилиский концертный зал. Все билеты ранее приобретенные заменяются на билеты той же ценовой категории в новом зале. До 7 октября можно вернуть билет. Я очень рад и жду вас на своем юмористическом концерте в Тбилиси», — отметил Галкин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.