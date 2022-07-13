Ценник уже не тот: группа «Би-2» теряет доходы

В последнее время группа «Би-2» попадает в череду неприятностей. Сначала на музыкантов «набросились» преданные фанаты за инцидент в Омске. Тогда Лева и Шура отказались выходить на сцену, на которой был закреплен баннер с буквой Z.
На днях их освистали на матче финала Суперкубка России по футболу, где, кстати, за 15-минутное выступление они получили гонорар 50 тысяч евро (3 млн рублей).
Тем временем, доходы группы падают. Если раньше за частный концерт «Би-2» платили 60 тысяч евро, то теперь, как минимум на 10 меньше. Об этом пишет «Комсомольская правда».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что зарабатывают за корпоратив оскандалившиеся Максим Леонидов и Андрей Макаревич.