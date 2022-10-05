Цена замка Пугачевой и Галкина* рухнула в два раза

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева и признанный иноагентом в РФ Максим Галкин выставили на продажу свой замок в Московской области за один миллиард рублей. Однако риелторы утверждают, что их дом столько не стоит на данный период времени.

«Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500-600 миллионов рублей», — заявила kp.ru эксперт по недвижимости Арина Лац.

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При этом специалист отметила, что даже за такую цену сейчас очень сложно найти покупателя.