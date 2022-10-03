Цена шокировала, конечно: Бородина заинтересовалась продажей замка Пугачевой

И уже сейчас находится немало скептиков по поводу того, что его кто-то захочет купить. Смущает в первую очередь цена, во-вторых, специфичность строения, в-третьих, простота места — просто деревня Грязь, а не элитный поселок, в-четвертых, только содержание замка в месяц обходится звездам сейчас в полмиллиона рублей.

Ксения Бородина в своем телеграме проявила заинтересованность в продаже дома народной артистки.

«Алла Борисовна продает замок за 1 миллиард рублей. Как вы думаете, купят? Или только под съемки сериала такой дом могут арендовать?» — написала вдруг Бородина.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.