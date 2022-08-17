Цена квартиры в Москве с видом на Кремль: сколько денег заплатил Разин за свою дачу в Сочи

Дача по тем временам стоила баснословных денег — 60 тысяч рублей. Цена квартиры в Москве с видом на Кремль.

«С этого дома начинался «Ласковый май». Здесь побывали все звезды. Все артисты. Тут всегда было весело. Летом столы накрывали на веранде. Здесь такая дача, которую мы не продает и не отдаем никому. Она как памятник. Как память о тех годах», — рассказывал Разин.

Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. В какое-то время по стране одновременно гастролировало 67 музыкальных коллективов.