«Целый год ходили по церквям»: молодой муж Арнтгольц вымаливал ребенка от нее

Актер из сериала «Кухня» мечтал об общих детях с женой.

Татьяна Арнтгольц. Фото: Global Look Press

Татьяна Арнтгольц не сразу смогла забеременеть. Появление сына Данилы стало для нее чудом. Марк Богатырев, второй муж актрисы, признался, что они вымаливали этого ребенка. Пара ходила по церквям и храмам, прося у Всевышнего дар стать родителями.

Актер из сериала «Кухня» мечтал о том, что жена подарит ему малыша. Сынишка Данила — первенец Богатырева, а вот у Татьяны есть дочка Маша.

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Актриса в свое время крутила роман с Анатолием Руденко. Еще будучи молоденькой девушкой, она мечтала о семье и детях. Однако возлюбленный бросил ее, поняв, что не готов к такому серьезному шагу. А вот Иван Жидков позвал актрису замуж и сделал ей ребенка. Но и этот союз был недолгим. Свое женское счастье Арнтгольц обрела с Марком Богатыревым.

«Целый год ездили по церквям. Молились. Однажды я приехал из поездки и узнал, что Таня беременна», — поделился актер.

По материалам YouTube-проекта Fametime TV.

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