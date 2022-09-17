«Целеустремленная баба»: Миро похвалила Ивлееву

Настя Ивлеева поставила точку в слухах о возобновлении отношений с Элджеем. Теледива заверила, что не испытывает симпатии к бывшему мужу и встречается с ним только ради создания контента.

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По мнению Лены Миро, Ивлеева лукавит, когда говорит, что не претендует на воссоединение с экс-возлюбленным.