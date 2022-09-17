«Целеустремленная баба»: Миро похвалила Ивлееву

По мнению блогерши, теледива добьется воссоединения с экс-супругом.
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Настя Ивлеева поставила точку в слухах о возобновлении отношений с Элджеем. Теледива заверила, что не испытывает симпатии к бывшему мужу и встречается с ним только ради создания контента.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Лены Миро, Ивлеева лукавит, когда говорит, что не претендует на воссоединение с экс-возлюбленным.

«Молодец тетка! Главное тут — не спугнуть бывшего. Грамотный подход, хвалю», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.

Миро предположила, что имитируя дружеское общение с Элджеем, Настя в итоге вернет его и снова выйдет замуж.

«Уверена, что Ивлеева своего добьется. По глазам вижу — целеустремленная баба», — резюмировала Лена.

Напомним, Ивлеева и Элджей прожили в браке около трех лет. Летом 2021 года пара развелась. Знаменитости признались, что решение о расставании далось им непросто.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  