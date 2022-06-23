«Целая эпоха. Не поп-музыка, а еще эстрада»: солист «Иванушек» о смерти Шатунова

Для Андрея Григорьева-Аполлонова известие о смерти Юрия Шатунова стало полной неожиданностью:
«Шатунов умер? Да ладно <…> Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а еще эстрада».
По словам Григорьева-Аполлонова, он не был близко знаком с Юрием, но печальная новость стала для него шоком.
«Один раз за 25 лет я его видел, поздоровался и все. Он же жил в Германии вроде…», - сказал певец журналистам Телеканала «360».
О том, что не стало экс-солиста «Ласкового мая», СМИ сообщили утром 23 июня. По предварительной информации, причиной смерти стал обширный инфаркт.
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