«Целая эпоха. Не поп-музыка, а еще эстрада»: солист «Иванушек» о смерти Шатунова

Для Андрея Григорьева-Аполлонова известие о смерти Юрия Шатунова стало полной неожиданностью:

«Шатунов умер? Да ладно <…> Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а еще эстрада».

По словам Григорьева-Аполлонова, он не был близко знаком с Юрием, но печальная новость стала для него шоком.

«Один раз за 25 лет я его видел, поздоровался и все. Он же жил в Германии вроде…», - сказал певец журналистам Телеканала «360».

О том, что не стало экс-солиста «Ласкового мая», СМИ сообщили утром 23 июня. По предварительной информации, причиной смерти стал обширный инфаркт.

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