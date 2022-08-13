Цела и невредима: пропавшая в горах Сочи Бузова нашлась

Певица и телеведущая Ольга Бузова после таинственного исчезновения в горах Сочи нашлась целой и невредимой.

Журналисты телеканал РЕН ТВ провели расследование и выяснили, что исполнительница хита «Мало половин» по окончании полета на вертолете благополучно вернулась в отель. Это также подтверждается журналом прилетов.

«Вертолет, на котором путешествовала Бузова, вернулся на базу», — сообщил инсайдер.

Вероятнее всего, поездка сильно вымотала артистку, и та, про возвращении в номер, рухнула без задних ног.

Ранее подобную версию высказывала скандальный блогер Лена Миро. Она предположила, что Бузова отсыпается после поездки, а, возможно, просто ушла в запой.