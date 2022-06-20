«Цель одна – деньги»: Арбатова обвинила сестру Градского во вранье

Писательница Мария Арбатова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обвинила сестру музыканта Александра Градского во вранье.
«Я вот хочу спросить ее. Она не знает, что с ее пожилым отцом. Человек явно немолодой. Человек не знает все это время жив отец, не жив отец. Она становится дочерью, когда можно только что-то срубить. У вас цель одна — деньги».
«Не судите по себе, Мария Арбатова», — заявила в ответ сестра Александра Градского.
Ранее Наталья Градская говорила, что в 2002 году какое-то время не видела своего отца, который жил на даче. В итоге музыкант Александр Градский лишил ее наследства — дома в элитном поселке Расторгуево.