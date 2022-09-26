«Царство небесное деткам»: Маргарита Симоньян — о трагедии в Ижевске

Известная журналистка и мама троих детей Маргарита Симоньян эмоционально отреагировала на трагедию, произошедшую в одной из школ Ижевска.

В телеграм-канала Маргарита Симоньян дала понять, что скорбит вместе со всеми в связи с убийством детей.

«Ох, Ижевск... Царство Небесное деткам», — отозвалась на трагедию Маргарита Симоньян.

Ранее скорбную публикацию в телеграм-канале оставила продюсер Яна Рудковская.

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Напомним, трагедия произошла в школе номер 88 города Ижевска в понедельник, 26 сентября, утром. В один из классов ворвался вооруженный молодой человек и открыл огонь по детям.

По последним данным, которые все время обновляются, в результате стрельбы семь детей и семь взрослых (в том числе, стрелок) погибли. Один ребенок находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Медики борются за его жизнь.