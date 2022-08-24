Бывший возлюбленный погибшей Насти Кочервей из «Дома-2» эмигрировал в США с женой

Во время участия в проекте «Дом-2» погибшая Анастасия Кочервей встречалась с Андреем Шабариным. За их бурным романом следили все поклонники. Пара собиралась пожениться, но распалась.
Андрей Шабарин взял в жены миниатюрную блондинку Розалию Райсон. Не так давно супруги вместе с мамой Розалии уехали на ПМЖ в США.
О жизни за океаном Розалия Райсон рассказывает в микроблоге, давая понять, что она в полном восторге от Америки, которую им еще предстоит покорить.
«Мы приехали в США сами, без чьей-либо помощи. Все трудности на пути преодолеваем вместе. Но я уверена, во всех наших делах и начинаниях нас ждет успех! Нам очень нравится США. Здесь соблюдаются все человеческие права и ценности. Здесь уважают людей», — поделилась Розалия Райсон.
Андрей Шабарин с Розалией Райсон и тещей в США. Фото: соцсети
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Напомним, Анастасия Кочервей пропала две недели назад, а на днях в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге было обнаружено тело девушки. Погибшей оказалась пропавшая Настя Кочервей. Пока у следствия нет ответа на вопрос, от чего скончалась экс-участница реалити-шоу.