Бывший возлюбленный погибшей Насти Кочервей из «Дома-2» эмигрировал в США с женой

Во время участия в проекте «Дом-2» погибшая Анастасия Кочервей встречалась с Андреем Шабариным. За их бурным романом следили все поклонники. Пара собиралась пожениться, но распалась.

Андрей Шабарин взял в жены миниатюрную блондинку Розалию Райсон. Не так давно супруги вместе с мамой Розалии уехали на ПМЖ в США.

О жизни за океаном Розалия Райсон рассказывает в микроблоге, давая понять, что она в полном восторге от Америки, которую им еще предстоит покорить.